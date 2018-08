Công an điều tra vụ một người tử vong sau khi giằng co với đoàn liên ngành

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo H.Tân Châu cho biết huyện hiện chưa có thông tin chính thức vì phải đợi kết luận điều tra của cơ quan công an. Vị lãnh đạo này khẳng định sau khi có kết điều tra, nếu có cá nhân nào vi phạm, sẽ bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin ban đầu, chiều 15.8, ông Dương Quý Hà, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hội dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành (gồm các lực lượng UBND xã, thuế và công an xã Tân Hội) đến kiểm tra giấy phép kinh doanh của hộ bà Bích (chuyên thu mua củ mì).

Trong lúc làm việc, giữa bà Bích và người trong đoàn kiểm tra liên ngành đã xảy ra giằng co khiến bà Bích té ngã bất tỉnh. Sau đó, bà Bích được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã Tân Hội đã điều động thêm người mang theo công cụ hỗ trợ xuống bảo vệ hiện trường. Người dân địa phương tụ tập tại nhà bà Bích, phản ứng gây gắt, nên toàn bộ đoàn kiểm tra liên ngành rời khỏi hiện trường.

Đến tối 15.8, nhận được tin báo, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ toàn bộ xe máy, công cụ hỗ trợ của lực lượng liên ngành để điều tra làm rõ vụ việc. Cũng theo Công an Tây Ninh, nguyên nhân bà Bích tử vong ban đầu được xác định là do chấn thương sọ não, xuất huyết não. Thi thể nạn nhân hiện đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.