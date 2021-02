Công an điều tra vụ xách hung khí rượt đuổi ở chợ hoa ‘trên bến dưới thuyền’

Tối 9.2, trong khi người dân đang tham quan, mua hoa ở chợ hoa tết trên bến dưới thuyền (P.13, Q.8, TP.HCM), thì một nhóm nam thanh niên xách hung khí, rượt đuổi theo chiếc ô tô, gây náo loạn trên đường phố.

Theo clip người dân quay lại, lúc này tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc ô tô màu trắng đã tông thẳng vào nhóm thanh niên khiến nhóm này bỏ chạy tán loạn trên vỉa hè; một số cầm hung khi lên xe máy đuổi theo chiếc ô tô.

Lúc xảy ra vụ việc, lực lượng dân phòng, công an phường ra can ngăn, nhưng nhóm thanh niên vẫn cầm nón bảo hiểm ném vào chiếc ô tô; trong khi chiếc xe này tháo chạy, nguy hiểm cho người đi đường.

Chiếc ô tô do tài xế (chưa rõ danh tính) lái bị nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi Cắt từ clip

“Sau khi rượt đuổi, 1 trong 2 nhóm di chuyển qua địa bàn Q.5 và bị Đội CSGT - TT Công an Q.5 chặn bắt. Ngày 10.2, Công an Q.5 bàn giao nhóm này cho Công an Q.8. Rất may, hậu quả của sự việc chưa nghiêm trọng", nguồn tin của PV Thanh Niên cho hay.