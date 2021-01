‘Cú đấm thép’ 363 Công an Q.8 bắt ‘quái xế’: Cảnh sát hình sự nói gì?

Ngày 18.1, trao đổi với PV Thanh Niên, cán bộ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (thuộc tổ 363 Công an Q.8) cho biết khoảng 3 giờ ngày 17.1, “cú đấm thép” 363 Công an Q.8 đang tuần tra trên đường Dương Bá Trạc (P.1, Q.8) thì nhận tin báo có một nhóm “quái xế” gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.