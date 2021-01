Thế giới ngầm “bão” đêm

Mới nhất, rạng sáng qua (17.1), Tổ 363 Công an Q.8 (TP.HCM) trên đường tuần tra thì nhận tin báo của người dân về việc một nhóm “quái xế” gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ 363 lên phương án truy xét, khi đến khu vực cầu Bà Tàng (nối P.6 và P.7, Q.8) phát hiện nhóm khoảng 40 “ quái xế ” dàn thành hàng vừa chạy vừa nẹt pô rất manh động, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên trấn áp. Phát hiện công an, các “quái xế” phóng xe bỏ chạy tứ tán. Một “quái xế” bị bắt ngay sau đó khai nhà ở Q.6, được bạn bè rủ rạng sáng 17.1 “tập kết” trên đường Lê Bôi (Q.8) để xem đua xe; trong quá trình di chuyển theo nhóm đi “bão” thì bị công an phát hiện, truy đuổi...

Một “quái xế” bốc đầu khi chạy với tốc độ chóng mặt trên đường phố TP.HCM lúc rạng sáng

Từ “bão” đêm trong thành phố...

Trước đó, rạng sáng một ngày giữa tháng 1.2021, PV Thanh Niên chứng kiến một nhóm “quái xế” ngụ Q.8 quậy tưng nhiều tuyến đường. Cụ thể, từ khoảng 0 giờ cùng ngày, các “quái xế” phân tán, chia thành nhiều nhóm nhỏ tập trung ở quán nước ven đường hoặc cửa hàng tiện lợi, chờ tới giờ G sẽ xuất phát, đổ về chợ Bình Tây. Đúng 3 giờ cùng ngày, nhóm bão đêm đã tập hợp được hàng chục xe máy độ, luồn lách khắp các tuyến đường trên địa bàn Q.6 và Q.Bình Tân, nẹt pô ầm ầm. Nhóm dẫn đường gồm nhiều xe “cọp” (xe độ máy khủng - PV) liên tục quẹo vào hẻm, cúp đầu đột ngột... khiến nhiều “quái xế” theo sau không kịp bẻ lái phải thắng cháy đường hoặc va quệt vào nhau. “Hôm vừa rồi tụi này kéo xuống Đồng Nai chơi rồi, bữa nay quậy ở thành phố. Chiến hữu tham gia hôm nay chủ yếu dân ở Q.6, Q.8, Q.Bình Tân và Q.Tân Bình”, một quái xế cho hay.

Một chiếc xe “quái xế” bỏ lại hiện trường khi đua xe trái phép bị phát hiện ảnh: nguyễn long

Khi ra các đường lớn, đoàn “bão” cả trăm quái xế dàn hàng ngang kéo dài, lạng lách, nẹt pô khiến các phương tiện khác phải tấp vào lề tránh né. Sau 15 phút quần thảo, bỗng một số “quái xế” dẫn đầu hô lớn “Bữa nay hình như có chèo theo (ý nói cảnh sát hình sự hóa trang - PV)” và ra hiệu cho các “quái xế” tản nhanh thành các nhóm nhỏ. Tuy nhiên, sau một hồi đảo tới đảo lui thăm dò, nhóm dẫn đầu có vẻ hết hồ nghi nên tiếp tục dẫn đoàn “bão” tiến về hướng Q.Bình Tân.

Sau gần 1 giờ “bão” qua các tuyến đường Lê Quang Sung, Hậu Giang, Nguyễn Văn Luông, Bình Phú, Kinh Dương Vương (Q.6)..., hàng trăm “quái xế” tập kết trên đường Tên Lửa (Q.Bình Tân). Rất nhanh, các “quái xế” dạt ra 2 bên đường, làm khán giả để khoảng 10 xe “cọp” so tài cao thấp với nhau. Từng cặp “nài” (tức người cầm lái - PV) cúi rạp người trên yên xe, siết ga hết cỡ so kè tốc độ khiến tiếng pô gầm chói óc, náo động cả khu vực. “Những màn so kè như này không mang tính chất ăn thua về tiền bạc, chủ yếu để thể hiện uy tín các “lò” độ ra những “chiến mã” này thôi”, một “quái xế” đứng cạnh tỏ vẻ hiểu biết, hét vào tai chúng tôi trong tiếng xe độ xé trời...

Các xe đua bị tạm giữ trên đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng ngày 1.1.2021 ảnh: nguyễn long

... đến những cuộc tỉ thí liên tỉnh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , hiện các loại xe như Wave, Dream, Exciter, Winner, Sonic, Luvias, Vario... được độ chế nhiều để mang đi đua tốc độ. Trong đó, loại hình được cho là mới mẻ, thịnh hành nhất hiện nay là tổ chức đi “tour bạo lực”. Tức một nhóm “quái xế” gồm nhiều “nài” sẽ thi thố qua việc đi phượt từ TP.HCM đến các tỉnh, thành phố khác, trong đó nhiều nhất là Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Thuận ... xem ai tới đích trước. “Việc di chuyển này khá nguy hiểm vì tốc độ luôn duy trì rất cao trên quãng đường hàng trăm cây số”, H. (27 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), một “nài” từng thường xuyên đua tốc độ, tiết lộ.

Là người từng thường xuyên đi “tour bạo lực”, B. (26 tuổi, ngụ Q.8) cho rằng tình trạng “bão” đêm hay đua xe ăn tiền giờ không thịnh bằng tổ chức đi “tour bạo lực”. Nhóm đi tour có thể là bạn bè ngẫu hứng chạy về các tỉnh thành lân cận TP.HCM để “uống ly cà phê, ăn tô bún, hay thưởng thức nồi lẩu rồi quay về lại điểm xuất phát”, nhưng cũng có thể là dịp thi thố giữa các lò độ xe với nhau. Mỗi lò sẽ chọn ra 1 “nài” để “tỉ thí” xem ai cán đích trước.

“Trước đây, nhóm “tour bạo lực” của tôi chạy từ TP.HCM xuống Vũng Tàu chỉ mất 50 - 60 phút. Còn đi Đà Lạt, đường đèo nguy hiểm nên phải hơn 3 tiếng đồng hồ mới cán đích”, B. kể rồi rùng mình: “Cả nhóm cứ dàn thành hàng ngang trên đường mà siết ga liên hồi. Giờ nghĩ lại vẫn còn sởn tóc gáy. Nói thật, chỉ cần sơ sẩy là sẽ không toàn thây”, B. nhớ lại.

Gần đây, quái xế các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, TP.HCM, thậm chí một số tỉnh miền Tây lại thường chọn Bà Rịa-Vũng Tàu để mở “gala đua xe” đón bình minh. Đó là thời điểm từ 2 - 4 giờ 30, thường là ngày cuối tuần, dịp lễ tết. Hàng trăm “quái xế” từ các tỉnh tìm cách tụ tập về điểm tập kết. Các tỉnh, thành phố gần thì đi thành tốp nhỏ, rồi tụ lại. Các tỉnh ở xa thì “quái xế” hoặc lò độ thuê xe tải thùng loại 2,5 tấn hoặc ô tô loại 7 chỗ ngồi để chở “cọp” xuống đua. Mới đây, ngày 1.1.2021, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thông tin có một bữa tiệc “gala đua xe” đón bình minh và chào năm mới ở tuyến đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng nên đã phối hợp Công an H.Xuyên Mộc vây bắt, ngăn chặn. Khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, khi lực lượng phối hợp triển khai phương án chốt chặn, bắt giữ thì các “quái xế” bỏ chạy tán loạn. Nhiều quái xế bỏ xe lại hiện trường hoặc đưa vào rừng cất giấu. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 20 xe máy, trong đó hầu hết đã thay đổi kết cấu, hình dáng, đôn zên...