Tạm giữ nhiều 'cọp' đua xe trên đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng

Khoảng 4 giờ 20 ngày 1.1.2021. Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Xuyên Mộc tổ chức vây bắt hàng trăm thanh thiếu niên đua xe, tụ tập đua xe trái phép trên đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng (H.Xuyên Mộc).

Nhóm thanh thiếu niên đua xe, cổ vũ đua xe bị bắt giữ tại hiện trường Ảnh: Nguyễn Long

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, PC08 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thông tin có hàng trăm thanh thiếu niên đang đua xe, tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng đã nhanh chóng lên kế hoạch vây bắt.

Một cán bộ CSGT kiểm tra xe máy tham gia cổ vũ đua xe Ảnh: Nguyễn Long

Tổ thứ nhất do trung tá Trần Quốc Phong, Phó đội trưởng Đội CSGT PC08 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ huy dùng barie chắn ngang đường ven biển để đón lõng nhóm đua xe đang chạy hướng từ xã Bình Châu về xã Phước Thuận.

Trong khi đó, tổ thứ 2 do lực lượng CSGT, Cảnh sát hình sự Công an H.Xuyên Mộc phối hợp lực lượng PC08 và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “ém quân” trong đường xuyên rừng thuộc xã Bưng Riềng, đợi các “quái xế” chạy về hướng của tổ thứ nhất thì khóa đuôi.

"Cọp" bị thu giữ sau khi "quái xế" bỏ chạy Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng 4 giờ 20 ngày 1.1.2021, các “quái xế” điều khiển “cọp” (những xe máy đã bị thay đổi kết cấu, bị độ chế) lao vun vút về hướng tổ thứ nhất đang chốt chặn liền quay đầu bỏ chạy. Trên đường “tháo chạy”, các “quái xế” phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ của tổ thứ 2 đang ra tín hiệu yêu cầu dừng lại đã liều mạng vượt chốt.

Nhiều “quái xế” bỏ “cọp” lại trên đường rồi chạy bộ vào rừng bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu trốn. Nhiều “quái xế” khác thì đưa “cọp” vào bãi xe của casino Hồ Tràm giấu nhưng cũng bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ.

"Cọp" này được giấu trong rừng bị lực lượng công an phát hiện Ảnh: Nguyễn Long

Tổ thứ nhất đã lập biên bản tạm giữ 11 xe máy, trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu, hình dáng xe và đưa 5 thanh thiếu niên về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh có một “quái xế” dương tính với ma túy đá.

Xe này đã bị thay đổi hoàn toàn kết cấu, hình dáng Ảnh: Nguyễn Long

Đến 5 giờ 30 ngày 1.1.2021, tổ thứ 2 đã vào rừng bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu thu giữ 8 xe máy, trong đó có nhiều “cọp” được các “quái xế” cất giấu để chạy thoát thân. Ngoài ra, tổ thứ 2 còn lập biên bản một ô tô, nghi là phương tiện chở các “cọp” xuống đường ven biển để đua xe.