Đồng Nai: 'Hốt gọn' nhóm đua xe trái phép trên quốc lộ 20 lúc rạng sáng

Sáng ngày 1.10, Công an H.Tân Phú (Đồng Nai) cho biết cơ quan này đang lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ 20 vừa bị bắt giữ.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, phát hiện có một đoàn xe máy khoảng 30 chiếc do các thanh thiếu niên điều khiển đang tổ chức đua xe trái phép, hò hét, dàn hàng ngang giữa quốc lộ 20 (đoạn qua địa bàn H.Tân Phú) gây náo loạn, Công an H.Tân Phú đã phối hợp cùng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai ), Cảnh sát cơ động tiến hành ngăn chặn bắt giữ