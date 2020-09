Công an TP.HCM đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 29.9, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Công an TP huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ quyết liệt triển khai công tác đảm bảo ANTT, tấn công, tạo sự răn đe, trấn áp các loại tội phạm . Công an TP.HCM kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế cháy nổ; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý có hiệu quả các vụ bạo lực tập thể.

Cụ thể hóa, thiếu tướng Lê Hồng Nam giao chỉ tiêu công tác cho công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép

Tướng Nam thông tin trong 9 tháng đầu năm 2020, số vụ phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 1,66% so với cùng kỳ, băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.

Trong chiều 29.9, công an các quận, huyện cũng đồng loạt tổ chức ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng công an Q.3, cho biết Công an Q.3 sẽ huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm (diễn ra từ ngày 30.9 - 31.10).

"Đơn vị sẽ đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp tài sản; triệt phá các tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm , các tổ chức đánh bạc...", Trưởng công an Q.3 khẳng định.