TP.HCM: Công an nhiều quận đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an Q.Tân Bình tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm . Tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Trường Công an Q.Tân Bình (TP.HCM), cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, công an quận này đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và đạt được nhiều hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, Q.Tân Bình đã kéo giảm hơn 20% vụ phạm pháp hình sự; nhiều băng nhóm tội phạm, ma túy bị lực lượng công an quận triệt phá.