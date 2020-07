Công an TP.HCM ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Khuya 15.7, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tá Lê Hồng Nam , Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ ra quân. Tham dự lễ ra quân có đại diện lãnh đạo UB MTTQ, Thành đoàn, Hội LHPN TP.HCM... cùng đại diện ban chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Công an TP diễn ra trong không khí cả nước triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2.9 , 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân…..

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP.HCM mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.HCM trong thời gian 2 tháng (từ ngày 15.7.2020 đến hết ngày 14.9.2020) với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm.