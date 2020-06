Đại tá Lê Hồng Nam giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Theo đó, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Lê Hồng Nam là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Bộ Công an , sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An từ đầu năm 2019 đến nay. Trong dịp này, Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an còn công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Minh Hồng, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.