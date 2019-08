Tướng Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang làm Thứ trưởng Bộ Công an

Sáng 15.8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an . Buổi lễ do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an và thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng hai tân thứ trưởng và khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân các thứ trưởng, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an nhân dân. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm thực hiện chính sách cán bộ, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc là khẳng định sự trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân và cá nhân các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, trung tướng Lương Tam Quang và thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có phẩm chất đạo đức trong sáng, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Với việc có thêm 2 tân thứ trưởng, đến nay Bộ Công an có 6 thứ trưởng gồm: thượng tướng Bùi Văn Nam,thượng tướng Lê Quý Vương, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, trung tướng Nguyễn Văn Sơn, trung tướng Lương Tam Quang và thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Hai tân Thứ trưởng Bộ Công an Ảnh:Thái Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an TP Hà Nội, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Năm 2013, khi đó là đại tá, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Năm 2016, đại tá Nguyễn Duy Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam. Ông được phong hàm thiếu tướng năm 2017.

Ngày 17.8.2018, tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.