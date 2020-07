Nhiều cán bộ công an tại TP.HCM liên quan vụ 'dàn cảnh bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng'

Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là cán bộ công an vì có liên quan đến vụ cướp 35 tỉ đồng của một gia đình doanh nhân , xảy ra trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai) giữa tháng 5.2020.

Hai nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội cướp tài sản là Nguyễn Quốc Dũng (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ công an phường).

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngoài 2 bị can nói trên, còn có 3 người là cán bộ công an cấp quận ở TP.HCM được xác định ban đầu là có vai trò giúp sức trong vụ cướp tài sản trị giá 35 tỉ đồng này. C02 vẫn đang làm rõ vai trò của từng người để xử lý đúng quy định.

Cướp 35 tỉ đồng "tiền ảo" và những thách thức pháp lý

Theo thông tin ban đầu, bị can Dũng, Tuấn và một số cán bộ công an khác cùng nhóm bị can Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP. Đà Nẵng ), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, Đắk Lắk), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, Quảng Nam), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi), Bùi Quang Chung (24 tuổi), Trương Chí Hải (31 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) tham gia để đòi lại tiền bị mất khi trót đầu tư vào tiền ảo do Lê Đức Nguyên kêu gọi.

Khi ông Nguyên xuống xe giải quyết "vụ va chạm" thì có 3 ô tô bao vây. Hơn 10 người trong nhóm Dũng và Tuấn cầm súng, dao, kim tiêm dính máu... ập xuống khống chế, bịt mắt, tách ông Nguyên đưa lên xe chở đi. Người vợ và bé gái vài tháng tuổi được "áp giải" bằng chiếc ô tô khác. Chiếc xe của gia đình ông Nguyên được nhóm này cho người lái theo sau, hướng TP.HCM.

Trên đường đi, ông Nguyên bị đánh, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử để nhóm này chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỉ đồng.

Trước đó ngày 21.6, C02 cho biết đã bắt giữ 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra hành vi "cướp tài sản". Nhóm này khai ban đầu là "đã cùng nhau bàn bạc, mỗi người một nhiệm vụ và không có người cầm đầu".