Bình Dương: Công an đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

Trong những ngày đầu ra quân đã liên tiếp lập chiến công.

Thu giữ súng quân dụng

Theo Công an TX.Bến Cát (Bình Dương), thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đơn vị này đã đồng loạt ra quân, liên tiếp lập thành tích; bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng hình sự, ma túy, triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội… góp phần tạo chuyển biến rõ nét tình hình an ninh, trật tự. Cụ thể, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX. Bến Cát đã chủ trì, phối hợp với lực lượng quân sự , công an xã, phường phát hiện, triệt xóa 9 tụ điểm đánh bạc dưới các hình thức game bắn cá, đá gà, lắc tài xỉu, đánh bài…bắt giữ 69 đối tượng, tạm giữ gần 200 triệu đồng cùng các tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra, lực lượng Công an TX.Bến Cát đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhắc nhở, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cư trú… Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền, vận động tự giao nộp, Công an thị xã đã tiếp nhận 1 khẩu súng quân dụng (AK) và thu giữ nhiều ma tuý, súng săn, hung khí nguy hiểm trong quá trình kiểm tra hành chính, tuần tra vũ trang.

Trong khi đó, Công an TX.Tân Uyên thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm với các nhiệm vụ trọng tâm tham mưu phối hợp các ngành chức năng giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ sớm, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT, phòng ngừa hiệu quả, đấu tranh trấn áp quyết liệt đối với các loại tội phạm. Tập trung kéo giảm tội phạm hình sự, bắt vận động hiệu quả đối tượng truy nã… Đặc biệt, tuyệt đối không để tình hình đốt pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp trong dịp Tết Tân Sửu 2021.

Nhiều loại tội phạm sa lưới

Thực hiện đợt cao điểm, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cũng vừa ra quân kiểm tra, phát hiện 1 điểm bán các dụng cụ để chơi bài gian lận trong dịp tết nguyên đán. Cụ thể, công an kiểm tra tại 2 phòng trọ thuộc KP Thạnh Lợi (P. An Thạnh, TP.Thuận An) do ông Nguyễn Ngọc Hùng (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) thuê ở đã phát hiện 8.300 bộ bài tây, 20 bộ trò chơi bầu cua và nhiều dụng cụ dùng để gian lận khi chơi đánh bài như: 5 cái ví da dùng để đổi bài, 6 bộ dụng cụ (bật lửa, điện thoại) dùng để xem trộm bài, 60 bộ kính áp tròng để nhìn trộm bài. Khai nhận với công an, ông Hùng cho biết đã mua số hàng hóa trên qua mạng xã hội với mục đích về bán lại kiếm lời. Công an đã tạm giữ toàn bộ số tang vật để xử lý.