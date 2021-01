Công an Đồng Nai tấn công mạnh cờ bạc dịp cuối năm

Triệt phá những trường gà

Ngày 19.1, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) đang điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà xảy ra tại xã Bình Sơn (H.Long Thành).

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 17.1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an H.Long Thành bất ngờ ập vào trường gà tại khu vực vườn điều thuộc ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn bắt nhóm tham gia đá gà ăn tiền. Phát hiện công an xuất hiện, các đối tượng tìm cách tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng trinh sát đã kịp thời vây ráp, khống chế, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ gần 18 triệu đồng, 2 con gà đá, 1 cân loại 5 kg, 7 cuộn băng keo, cùng một số tang vật liên quan khác. Theo điều tra, hàng ngày nhóm đối tượng này thường hẹn nhau ra khu vực vườn điều của người dân địa phương ở địa bàn xã Bình Sơn để đá gà ăn tiền gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, chiều ngày 5.1, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Long Khánh bất ngờ ập vào trường gà giữa khu vườn điều tại xã Hàng Gòn (TP. Long Khánh), khống chế bắt giữ được 22 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Công an xác định, trường gà trên do Nguyễn Văn Du (32 tuổi, ngụ P.Xuân Tân, TP.Long Khánh) và Võ Văn Quảng (35 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, H.Cẩm Mỹ) lập ra, lôi kéo các con bạc đến tham gia để thu tiền xâu. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần đặt địa điểm, các đối tượng thường chọn nơi hiểm trở, cách xa khu dân cư, ở khuất sâu trong các khu vườn, rẫy của người dân.

Vây bắt sòng bạc giữa đầm lầy

Còn vào tối ngày 29.12.2020, hàng chục trinh sát Phòng CSHS phối hợp với Công an H.Nhơn Trạch bất ngờ ập vào một chòi lá nằm giữa khu vực đầm lầy thuộc địa bàn xã Phước Thiền và bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Khi phát hiện có công an, các đối tượng bỏ bạc chạy xuống khu vực sình lầy để bỏ trốn. Tuy nhiên, các trinh sát đã khống chế toàn bộ số đối tượng này, thu giữ hơn 200 triệu đồng, 1 bộ lắc tài xỉu cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Trinh sát Phòng CSHS lội suối, băng qua sình lầy vây bắt sòng bạc giữ đầm lầy ở Nhơn Trạch ẢNH: CAĐN

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, sòng bạc trên do Nguyễn Trí Thiện (thường gọi là Ba Đen, 28 tuổi, ngụ xã Phú Hội, H.Nhơn Trạch) đứng ra tổ chức. Hàng ngày, đối tượng này đã kêu gọi các con bạc đến sát phạt nhau để thu tiền xâu. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng đã chọn địa điểm là khu vực nằm cách biệt giữa khu đầm lầy. Để đến được địa điểm này, các đối tượng đã phải đi qua nhiều kênh, rạch và sử dụng phương tiện ghe, thuyền. Để triệt phá thành công sòng bạc này, hàng chục trinh sát đã phải mật phục theo dõi nhiều ngày liền. Khi đã xác định được thời điểm thích hợp, các trinh sát đã phải lội suối, băng qua sình lầy, ngâm mình dưới sông nước hàng giờ mới kịp thời bao vây và bắt giữ được nhóm đối tượng trên.

Phá sòng bạc do 2 phụ nữ làm chủ

Sau nhiều ngày theo dõi, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 7.12.2020, hàng chục trinh sát Phòng CSHS bất ngờ ập vào nhà ông Nguyễn Phúc Thế tại xã Bình Lợi (H.Vĩnh Cửu) và triệt phá sòng bạc tại đây. Công an đã bắt quả tang 21 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu, thu giữ gần 400 triệu đồng.

Công an xác định sòng bạc này do 2 phụ nữ làm chủ, gồm Nguyễn Thị Xuân Hương (37 tuổi, còn gọi là “Hương nám”, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Cao Mỹ Hạnh (35 tuổi, còn gọi là “Bé lớn”, ngụ H.Vĩnh Cửu). Hai đối tượng này đã thuê Phạm Ngọc Sơn (24 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đứng ra làm cái và thu tiền xâu.