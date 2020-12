Tây Ninh: Triệt phá sòng bạc 'khủng' chuyên hoạt đồng về đêm giữa rừng cao su

Tang vật công an thu giữ khi triệt phá sòng bạc giữa rừng cao su gồm 234,7 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 4 ô tô và 9 hạt xí ngầu.

Trước đó, rạng sáng 6.12, tại khu vực vườn cao su thuộc ấp Phước Long 2, xã Phan, H. Dương Minh Châu , Công an H.Dương Minh Châu phối hợp Công an xã Phan bắt quả tang sòng bạc "khủng" dưới hình thức lắc tài xỉu do Lê Mộng Lưu (ngụ H.Dương Minh Châu) đứng ra tổ chức.