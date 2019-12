Phá sòng bạc miệt vườn có cảnh giới

Khoảng 23 giờ ngày 23.12, Công an H.Giồng Trôm bắt quả tang nhiều người đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc bầu cua , ăn thua bằng tiền. Sòng bạc miệt vườn này nằm sâu trong một con hẻm tối phía sau nhà bà T.T.T (45 tuổi, ở ấp Chợ, xã Mỹ Thành, H.Giồng Trôm).

Khi thấy lực lượng công an ập vào, các nghi can liền bỏ chạy. Lực lượng công an vây bắt được 10 người, thu giữ nhiều bộ bầu cua, điện thoại di động, 7 xe máy cùng số tiền hơn 7 triệu đồng.