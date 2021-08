Công an Đồng Nai truy đuổi 10 km bắt 2 thanh niên dương tính ma túy vượt chốt kiểm dịch

Tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 13 (Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai) truy đuổi gần10 km trên các tuyến đường mới bắt giữ được 2 thanh niên, trong đó có một người dương tính với chất ma túy, đi xe máy lạng lách, vượt chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 15.8, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên đường đường Lê Văn Duyệt (đoạn gần ngã tư Vũng Tàu, P. An Bình, TP.Biên Hòa), tổ tuần tra kiểm soát cơ động số 13 phát hiện 2 thanh niên đi xe máy mang BS 67M9 - 0615, đang lưu thông hướng từ cầu An Hảo ra QL1A có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.Biên Hòa làm việc với 2 thanh niên vi phạm vượt chốt kiểm dịch

Lúc này, hai thanh niên thấy có công an truy đuổi nên tiếp tục tăng tốc bỏ chạy và liên tục lạng lách, đánh võng nhằm thoát khỏi sự truy đuổi của CSGT. Sau gần 10km truy đuổi, hai thanh niên chạy về khu nhà trọ (thuộc khu phố 5, P.An Bình, TP.Biên Hòa).

Tại đây, hai thanh niên loay hoay trước cửa phòng trọ để tìm cách thoát thân nhưng đã bị CSGT Biên Hòa ập tới ngăn chặn, đồng thời thông báo cho lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai trong tổ tuần tra kiểm soát cơ động đến hỗ trợ đưa về trụ sở Công an P.An Bình làm việc. Tại trụ sở Công an P.An Bình, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy 67M9-0615 là Vũ Thành Nam (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) chở theo thanh niên đi cùng vi phạm các lỗi: “Ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lái xe lạng lách khi trong người có nồng độ cồn vượt quá 0,4 Mg/lít khí thở, người cầm lái không có bằng lái xe, không có giấy tờ xe…”. Qua tets nhanh phát hiện người điều khiển xe là Vũ Thành Nam dương tính với chất ma túy.