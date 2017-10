Công an Đồng Nai: Việc bổ nhiệm thượng tá Võ Đình Thường là đúng quy trình

Liên quan đến vụ việc thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, từng bị kỷ luật ra khỏi lực lượng, trưa ngày 22.10, Công an tỉnh Đồng Nai đã đăng tải thông tin phản hồi thông qua cổng thông tin điện tử.

Cụ thể, theo Công an tỉnh Đồng Nai, vào tháng 10.2003, thượng tá Võ Đình Thường (lúc đó cấp bậc đại úy) bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Đội trưởng Đội TTKSGT tuyến Quốc lộ 1A (nay là trạm Dầu Giây, thuộc Phòng CSGT) đồng thời điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Lý do bị cách chức là vì: Thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm tra cán bộ cấp dưới dẫn đến để nhiều cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy trình về tuần tra kiểm soát giao thông, không có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, để báo chí phản ánh gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Đến tháng 10.2004, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định công nhận sửa chữa tiến bộ đối với thượng tá Võ Đình Thường, sau 1 năm thượng tá Thường chấp hành kỷ luật.

Sau đó, vào tháng 3.2005, thượng tá Võ Đình Thường được bổ nhiệm giữ chức vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) vì trong quá trình công tác Võ Đình Thường có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy.

Tháng 3.2010, thượng tá Võ Đình Thường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường. Tháng 6.2015, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng phòng CSGT cho đến nay.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với thượng tá Võ Đình Thường đều có Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Liên quan đến việc thượng tá Võ Đình Thường ký giấy mời 20 lái xe lên làm việc, Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng các tài xế này có hành vi "cản trở giao thông" trong ngày 5.10, xảy ra tại tuyến tránh TP.Biên Hòa.

Cụ thể là khi qua trạm thu phí tuyến tránh TP.Biên Hòa đã cố tình dừng, đỗ xe tại trạm gây cản trở giao thông trong khi trạm đã xả, không thu phí, cho xe qua lại bình thường nhưng một số tài xế không chấp hành, cố ý dừng phương tiện tại trạm kéo dài nhiều giờ, gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1.

Vì vậy Phòng CSGT mời lên để nhắc nhở các tài xế không được có hành vi vi phạm như trên khi trạm thu giá hoạt động trở lại, chứ không phải mời làm việc vì hành vi dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho rằng thông tin về đời tư, gia đình của thiếu tá Thường xuất hiện trên mạng xã hội, báo chí "để hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi đối với lực lượng công an".



