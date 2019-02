Công an Hà Nội tăng cường an ninh trước Hội nghị Mỹ - Triều

Cụ thể, trung tướng Đoàn Duy Khương , Giám đốc Công an TP.Hà Nội, yêu cầu phòng cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm pháp hình sự. Bên cạnh đó, phòng cảnh sát giao thông, công an các quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Mệnh lệnh 02 tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị...

Giám đốc Công an TP cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường quân số cho Công an TP.Hà Nội để đảm bảo lực lượng triển khai thực hiện giữ tuyệt đối an toàn sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ... Kế hoạch bảo vệ hội nghị nêu rõ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo cao cấp Mỹ và Triều Tiên; các địa điểm tổ chức hội nghị; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các đại biểu, phóng viên dự và đưa tin về hội nghị.