Phái đoàn Mỹ trao đổi với Việt Nam về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội, chiều 18.2, phái đoàn Mỹ đã làm việc với các cơ quan chức năng VN để bàn về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn tổng thống Mỹ đến Hà Nội dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hai bên đã chốt phương án sơ bộ cho buổi đón chính thức tại sân bay.

Dự kiến sẽ có các cuộc gặp trao đổi giữa hai bên trước khi đưa ra phương án chính thức trước khi tổng thống Mỹ và phái đoàn đến Hà Nội. Trong tuần qua, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ đã làm việc với các nhà chức trách sân bay quốc tế Nội Bài, khảo sát nhà khách VIP A và nhiều vị trí trong cũng như ngoài sân bay.

Trong thời gian đón các đoàn của tổng thống Mỹ, sân bay Nội Bài được tăng cường an ninh cấp độ 1 (cấp độ an ninh hàng không cao nhất). Dự kiến hơn 800 nhân viên an ninh, cơ động của sân bay ứng trực, rà soát trong và ngoài sân bay.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm, nhiều chuyến bay vận tải Boeing C-17 sẽ đáp xuống Nội Bài chở theo đồ dùng hậu cần, trực thăng và 2 ô tô của tổng thống Mỹ. Trước đó, 1 chiếc C-17 đã đáp xuống Nội Bài hôm 15.2 (ảnh).

Theo quy định, trước khi chuyên cơ của tổng thống Mỹ hạ cánh, 1 đường băng dành riêng cho máy bay sẽ được thiết lập. Xe thang dự phòng, xe tiếp nhiên liệu phải có mặt trước 3 giờ để kiểm tra an ninh. Không có phương tiện, thiết bị nào được tiếp cận khu vực đỗ chuyên cơ.