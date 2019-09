Công an Hà Nội thông báo truy tìm nghi can vụ tài xế Grab bị sát hại

Dòng tin nhắn cuối cùng của nạn nhân trước lúc gặp nạn Ảnh Đ.L

Tối 29.9, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Nội truy tìm 2 nghi can và tang vật của vụ nam tài xế Grab bike bị sát hại vào tối 26.9, thi thể phát hiện tại bãi đất hoang trên địa bàn.