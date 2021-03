Công an Hà Nội ‘trắng đêm’ làm căn cước gắn chíp cho công dân

Để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp cho người dân theo đề án của Bộ Công an, nhiều quận/huyện trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng nhiều phương án, tập trung tối đa nhân lực, thậm chí có nơi tăng ca tới 2 giờ sáng để phục vụ nhân dân.

“Xuyên đêm” cấp căn cước gắn chíp cho công dân

Trung tá Hoàng Phú Dũng, Đội phó Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đống Đa, cho biết nhận chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Q.Đống Đa đã xây dựng các phương án để triển khai cấp căn cước gắn chíp cho người dân.

Để tránh “vỡ trận”, Công an Q.Đống Đa đã xây dựng kế hoạch từ phường cho tới các tổ dân phố, “gõ từng nhà, rà từng người” để thông báo, gửi gấy hẹn, phân luồng người dân đến làm thủ tục cấp căn cước mới.

Khoảng 5 ngày gần đây, người dân tại Q.Đống Đa (Hà Nội) đổ xô đi làm căn cước công dân gắn chíp Ảnh Trần Cường

Theo trung tá Dũng, khoảng 5 ngày trở lại đây, người dân trên địa bàn đi làm căn cước đông hơn, khiến đơn vị này phải thiết lập thêm một điểm tiếp dân tại số 392 Khâm Thiên, ngoài trụ sở chính của Đội; đồng thời tăng ca, tăng cường lực lượng để đảm bảo hoàn thành mục tiêu "hết công dân mới nghỉ, dù có xuyên đêm" của lãnh đạo quận.

“Trước đó, nhiều ngày Công an Q.Đống Đa phải tăng ca đến 22 giờ đêm để phục vụ, cho đến khi hết dân. Tuy nhiên, từ đầu tuần này, người dân đi làm đông hơn khiến chúng tôi phải huy động thêm nhân lực từ các phường, các đội nghiệp vụ khác của Công an quận tổ chức hướng dẫn, giải thích cho người dân song song với việc cấp căn cước. Khoảng 4 hôm nay, trụ sở chính của đội tại 199B Thái Hà chưa hôm nào nghỉ trước 1 giờ sáng, thậm chí nhiều hôm 2 giờ mới hết công dân”, trung tá Dũng chia sẻ.

Những ngày này, Công an Q.Đống Đa phải trực "xuyên đêm" tiếp nhận dữ liệu cho đến khi hết công dân Ảnh Trần Cường

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 23 giờ đêm 5.3, tại cả 2 điểm cấp căn cước của Công an Q.Đống Đa vẫn còn hàng chục người dân chờ đợi đến lượt làm thủ tục, lăn vân tay, chụp ảnh,...

Ngoài lúc chụp ảnh, mọi người đân đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19

Chờ đợi, người bức xúc, người vui vẻ

Đưa con đi làm căn cước, anh Nguyễn Văn Tuấn (trú P.Trung Liệt, Q.Đống Đa), cho hay anh nhận được giấy hẹn từ Tổ trưởng tổ dân phố ngày 5.3 đến số 119B Thái Hà để làm căn cước gắn chíp, nên chủ động xin cho con nghỉ học buổi chiều để đến sớm, tránh chen lấn. Tuy nhiên do người dân đến đông, không nhận được số thứ tự, anh Tuấn phải đưa con về. “Theo giấy hẹn, khu dân cư nhà tôi chỉ làm trong ngày 5.3 nên tôi lại cho con nghỉ học thêm tối. 18 giờ 15 tôi đưa con đến nhưng vẫn đông lắm, mãi mới lấy được số. Tại điểm này có dán thông báo buổi tối phục vụ cho các cháu học sinh 14 tuổi, vì các cháu cần căn cước để thi tốt nghiệp cấp 2, bản thân tôi cũng chưa làm để nhường các cháu, nhưng tôi thấy nhiều người lớn vẫn kéo đến, đợi gần 4 tiếng rồi con tôi vẫn chưa được làm. Hôm nay có đợi đến 2 giờ sáng tôi cũng vẫn đợi”, anh Tuấn nói. Nhiều phụ huynh bức xúc, sốt ruột trong lúc đợi con làm căn cước tại số 119B Thái Hà Ảnh Trần Cường Bà Nguyễn Thị Ngọc Bính (66 tuổi, trú P.Thổ Quan, Q.Đống Đa) cho biết, được Công an phường đến tận nhà thông báo về lịch làm căn cước mới, 14 giờ chiều 5.3, bà cùng chồng tới điểm 392 Khâm Thiên để xếp hàng, lấy số. Tuy nhiên, thời điểm đó đông người, vợ chồng bà Bính được các cán bộ hướng dẫn ra về và hẹn 3 tiếng sau quay lại lấy số để tránh phải chờ đợi trong lúc công an giải quyết thủ tục cho loạt người vừa tiếp nhận. “17 giờ 20 chiều 5.3, tôi và chồng sang lấy số, thấy số cao, các cán bộ lại khuyên ra về và sẽ gọi điện khi sắp đến lượt. Tôi về thổi cơm cho cháu ăn xong xuôi, rảnh tôi lại rủ chồng sang ngồi xếp hàng đợi, nói chuyện với hàng xóm. Các chú công an hướng dẫn rất nhiệt tình từ điền thông tin đến đóng phí, mỗi tội chờ hơi lâu, khoảng 4 tiếng vợ chồng tôi mới làm xong”, bà Bính cho hay.

Vừa phục vụ vừa giải thích, xin lỗi

Nói về vấn đề này, trung tá Dũng cho biết, do các học sinh đang cần căn cước và phải đi học ban ngày, nên Công an Q.Đống Đa đã dán thông báo phục vụ các cháu vào buổi tối để hạn chế người lớn, nhưng người dân vẫn kéo đến và không thể đuổi về, mặc dù Công an Q.Đống Đa đã gửi thông báo, tuyên truyền đến từng tổ dân phố để giảm số lượng.

Do công dân đến đông nên lực lượng chức năng vừa tiếp nhận thông tin vừa phải giải thích, hướng dẫn Ảnh Trần Cường

Bên cạnh đó, Công an Q.Đống Đa hiện có 3 máy tiếp nhận thông tin để cấp căn cước cho người dân, với mục tiêu 300 trường hợp/máy/ngày, nhưng chỉ làm được khoảng 280 trường hợp/ngày, bởi phụ thuộc vào đường truyền và hệ thống. Bên cạnh đó, khi đầy dữ liệu, một máy phải tạm nghỉ để truyền dữ liệu đã tiếp nhận lên tuyến trên in căn cước.

Theo thống kê, từ ngày 2.3 đến 23 giờ đêm 5.3, cả 2 điểm cấp căn cước của Công an Q.Đống Đa đã hoàn tất thủ tục cho gần 1.900 người dân.

“Mặc dù đã phân luồng và có tuyên tuyền, ưu tiên các cháu nhưng người dân vẫn kéo đến, không thể đuổi về được. Chúng tôi vừa làm nhiệm vụ vừa phải hướng dẫn, giải thích thậm chí xin lỗi để người dân thông cảm cho lực lượng”, trung tá Dũng cho hay.

Tăng ca, quá bữa vì tiếp dân, một nữ cán bộ tranh thủ lót dạ trước khi tiếp tục nhiệm vụ Ảnh Trần Cường

Theo trung tá Dũng, sắp tới vãn người, Công an Q.Đống Đa sẽ tổ chức cấp căn cước lưu động cho nhân dân, ưu tiên người già đi lại khó khăn và các cơ quan, trường học tại địa bàn.

Theo thông tin PV có được, không chỉ riêng Q.Đống Đa, tại trụ sở Công an Q.Hoàng Mai, Thanh Xuân, TX.Sơn Tây,... lực lượng Công an cũng làm việc tới khuya để nhận, làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp cho nhân dân.