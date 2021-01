Cần tích hợp thêm thông tin trong chip căn cước công dân

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an vừa yêu cầu công an các tỉnh, TP trên cả nước dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, để chuyển sang cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử . Theo Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip điện tử có nhiều ưu điểm hơn về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng…