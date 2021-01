Bộ Công an yêu cầu dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số

Bộ Công an vừa có văn bản thông báo tới công an các tỉnh, TP trên cả nước yêu cầu dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) mã vạch, chứng minh nhân dân (CMND) 9 số để chuyển sang cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử.

Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an (C06), việc này bắt đầu thực hiện từ ngày 23.1 nhằm triển khai hiệu quả công tác cấp CCCD có gắn chip điện tử . Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương khẩn trương tiến hành xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp CMND 9 số và thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về C06 đối với những hồ sơ đề nghị cấp CCCD mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ CCCD trả cho công dân.