Bộ Công an sắp cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp

Theo Bộ Công an, hội nghị lần này là để đánh giá đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ trong triển khai thực hiện 2 dự án CSDLQGDC và CCCD, đồng thời chỉ rõ các nhiệm vụ, biện pháp, phân công lực lượng khi quá trình thực hiện 2 dự án chuyển sang giai đoạn 2 - sản xuất, cấp CCCD trong năm 2021 (dự kiến trong tuần đầu của tháng 1.2021 sẽ bắt đầu phát hành thẻ CCCD mới).

Đúng 1.7.2021 sẽ chia sẻ dữ liệu

Theo báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thực hiện 2 dự án được trình bày tại hội nghị, đến nay việc triển khai đường truyền và thực hiện bảo mật, an toàn hệ thống đã hoàn thành về cơ bản. Quá trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong CSDLQGDC đang được khẩn trương thực hiện và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc. Hiện nay, các trang thiết bị phục vụ 2 dự án đang được vận chuyển tới các đơn vị địa phương theo kế hoạch đề ra.

Theo thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc , Thứ trưởng Bộ Công an, giai đoạn này đang được coi là then chốt quyết định sự thành công của 2 dự án. Do đó, Bộ đã yêu cầu đơn vị, địa phương gấp rút triển khai việc cập nhật các thông tin công dân trong CSDLQGDC biến động hằng ngày, hằng giờ; yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải hoàn thành các dữ liệu để đến 26.2.2021 chạy thử, đúng 1.7.2021 sẽ chia sẻ dữ liệu với các cấp, các ngành trong toàn quốc. Chính vì thế, từ nay đến hết tháng 12.2020, từng đơn vị, từng cấp phải hoàn thành việc đối chiếu, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, kiểm tra đường truyền thông suốt đến cấp xã, đảm bảo tính bảo mật cao; triển khai tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, địa phương.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 29.11, thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Nghệ An đang phấn đấu để có thể hoàn thành mục tiêu sớm hơn so với thời hạn đề ra. “Đối với việc cấp CCCD, chúng tôi hoàn thành về cơ bản và dự kiến sẽ sớm hơn thời hạn Bộ đặt ra khoảng 15 ngày, tức là giữa tháng 12.2020 có thể triển khai được. Hiện nay, chúng tôi đã được Bộ trang bị 22 thiết bị máy móc và đang đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ thêm các nguồn lực đảm bảo cho việc thực hiện được tốt nhất”, ông Hải cho biết.

Những ai sẽ được cấp đổi thẻ CCCD mẫu mới?

Hồi tháng 8.2020, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương tạm dừng tuyên truyền việc cấp đổi CMND và CCCD. Đối với trường hợp cần thiết phải cấp đổi (do hết hạn, mất, hư hỏng), vẫn được cấp, đổi như bình thường.

Trao đổi với Thanh Niên khi đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, việc tạm dừng này là nhằm “đón đầu” dự án CCCD mẫu mới và nhằm mục đích tránh lãng phí, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, giảm chi phí và thời gian đi lại của công dân. CCCD mẫu mới là loại có gắn chíp điện tử, khác với loại thẻ CCCD hay CMND có 12 số hiện hành, có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin... nhằm đảm bảo cho việc quản lý xã hội.