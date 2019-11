Công an Hà Tĩnh bắt 1 nghi phạm đưa người trốn ra nước ngoài

Chiều nay 18.11, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Cầm (55 tuổi, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài