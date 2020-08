Công an Hà Tĩnh phối hợp triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 10.000 tỉ đồng

Ngày 28.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đây là những bị can nằm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỉ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các địa phương triệt phá.