Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng 10 nghìn tỉ

Ngày 28.8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đây là những đối tượng nằm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỉ đồng, do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an các địa phương triệt phá.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nghi phạm Nguyễn Huy Hoàng (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thường xuyên cấp tài khoản cá độ bóng đá qua mạng cho các "con bạc" trên địa bàn, nên đã lập chuyên án, tiến hành điều tra.

Bước đầu, công an xác định tài khoản siêu tổng đại lý của đường dây cá độ bóng đá qua mạng này do Trần Công Khanh (tức Tư Hên, 39 tuổi, trú tại Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ) nắm giữ. Khanh giao cho một số đàn em chia ra các tài khoản cấp dưới, cấp cho các "con bạc" ở tỉnh Hà Tĩnh và một số tỉnh, thành khác tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên các website: b88ag.com, bong88.com và cuocbanh88.com.

Xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn nên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình Sự (Bộ Công an), Công an TP.Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt xóa

Nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá Trần Công Khanh bị bắt giữ Ảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Ngày 3.8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương đồng loạt bắt giữ 11 nghi phạm trong đường dây tại 5 tỉnh, thành nói trên.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, đường dây cá độ bóng đá này đã hoạt động khoảng 3 năm với gần 1.000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản siêu tổng đại lý, 96 tài khoản tổng đại lý, gần 900 tài khoản đại lý và khách hàng.

Chỉ riêng trong tháng 7, số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 1.000 tỉ đồng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này từ khi hình thành đến khi bị triệt xóa là khoảng 10.000 tỉ đồng.