Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với giao dịch gần 300 tỉ đồng

Tối 7.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô lớn, với giao dịch lên tới gần 300 tỉ đồng.