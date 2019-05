Công an, Hải quan đã phối hợp bắt nửa tấn ma túy 'hảo hạng' như thế nào?

Kết hợp với dữ liệu chuyên án, lúc 16 giờ ngày 11.5, các lực lượng chống ma túy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), cùng Công an Q.Bình Tân, Công an H.Bình Chánh (Công an TP.HCM), Phòng PC04 Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại H.Bình Chánh, phát hiện 4 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu, chứa tổng số gần 500 kg Ketamine trong xe ô tô Innova và 2 va-ly vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt