Công an H.Bình Chánh xác minh làm rõ vụ CSGT bị cho là đánh nhóm thanh niên

Chiều 27.3, người dân địa phương thuộc khu vực Bà Miêu, xã Tân Nhựt (H.Bình Chánh) có trình báo về việc một nhóm thanh niên điều khiển xe máy độ chế tụ tập tại khu vực này có dấu hiệu gây rối.

Quay clip ở Bình Chánh, nhóm YouTuber 'không hiểu sao' bị CSGT TP.HCM đấm, đạp túi bụi

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động nhiều đơn vị phối hợp đến hiện trường xử lý vụ việc. Thấy lực lượng chức năng đến, nhóm thanh niên bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế. Tại đây lực lượng chức năng khống chế được hơn 10 thanh niên cùng các phương tiện liên quan. Trong lúc CSGT làm việc, 2 thanh niên có hành vi khiêu khích khiến 2 chiến sĩ CSGT bức xúc và có hành vi đánh, đá vào 2 thanh niên này.

Một chiếc xe (màu xanh phía trước) của nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở. ẢNH: T.T

Cũng trong chiều 28.3, một lãnh đạo Công an H.Bình Chánh xác nhận 2 cán bộ CSGT trong đoạn clip trên thuộc Công an H.Bình Chánh. Vị này cho biết, quan điểm của lãnh đạo Công an H.Bình Chánh là sẽ kiểm tra vụ việc, kiểm tra lại quy trình, xác định chính xác sai phạm của cán bộ CSGT đến đâu thì xử lý đến đó, không có chuyện bao che. Bên cạnh đó, Công an H.Bình Chánh cũng đang tập hợp kiểm tra, xác minh thêm về nhóm thanh niên liên quan để có đề xuất xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong nhóm thanh niên này có người tên P. trước đó đã đăng nhiều clip liên quan đến xe độ chế trên YouTube. Chiếc xe của P. bị tạm giữ được mượn từ một người bạn tại Q.11. Nhóm của P. cũng tạo một kênh trên YouTube và làm "phim ngắn" liên quan đến “ thế giới đua xe”. Các MV của nhóm này có lượt xem rất cao, có những MV đạt hơn 1 triệu lượt xem.

Như Thanh Niên đưa tin, tối 27.3, một clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên bị 2 CSGT đánh, đá vào người tại bãi đất trống . Theo giải thích của nhóm thanh niên này, thời điểm xảy ra vụ việc, cả nhóm đang làm MV đăng lên kênh có nút bạc của YouTube thì bất ngờ CSGT đến nên hoảng loạn tháo chạy (?).

Sau vụ việc, khoảng 15 người được đưa về trụ sở Công an xã Tân Nhựt để làm việc đồng thời bị phạt về hành vi gây mất trật tự công cộng; sau đó được cho về vào tối cùng ngày.