Công an khuyến cáo gì sau 2 vụ cháy nhà làm 9 người chết ?

Theo Công an TP.HCM, đến chiều 30.3, Công an TP.Thủ Đức vẫn phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà số 899 Nguyễn Thị Định , P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, làm 6 người tử vong và 1 người bị thương. Các nạn nhân tử vong là bà B.T.L (52 tuổi, chủ hộ) cùng con trai L.K.O (27 tuổi), con gái L.T.T (25 tuổi), con dâu B.T.A (24 tuổi) và cháu nội L.T.N (7 tuổi), cháu ngoại L.K.P (sinh năm 2021); người bị thương là ông L.C.T (54 tuổi, chồng bà L.). Vụ cháy cũng làm nhiều đồ dùng và 5 xe máy trong căn nhà cấp 4 (khoảng 60 m) bị thiêu rụi.

Thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 12 ngày 30.3, Công an TP.Thủ Đức nhận tin báo cháy và khoảng 15 phút sau có mặt tại hiện trường chữa cháy, cứu người. Do vụ cháy xảy ra trong đêm khuya và người dân phát hiện muộn nên khi lực lượng PCCC có mặt thì lửa đã bùng lớn. Khi lực lượng PCCC phá tường vào nhà thì 6 người đã tử vong, còn ông L.C.T bị bỏng khá nặng, được đưa đi cấp cứu. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh (BV Q.2 cũ), ông T. bị bỏng cấp độ 2, bị thương ở cánh tay phải, ngực và đến nay đã tỉnh táo nhưng đang gặp vấn đề tâm lý sau vụ cháy nên chưa thể giao tiếp. BV đã cử bác sĩ tâm lý tham gia hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, rạng sáng 25.3, căn nhà cấp 4 nằm trong hẻm 123 Cao Lỗ (P.4, Q.8) cũng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh dùng nhiều cách dập lửa nhưng bất thành. Vụ cháy làm anh L.N.H.H (31 tuổi) và vợ N.T.T.T (32 tuổi) cùng con gái 3 tuổi tử vong.

Trước tình hình xảy ra các vụ cháy nhà dân dẫn đến chết người trong thời gian gần đây, đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM, cho biết PC07 phối hợp với Đội PCCC của TP.Thủ Đức và quận, huyện sẽ tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo đến người dân về quy định an toàn PCCC nơi nhà ở. Đồng thời PC07 phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý và giám sát, nhắc nhở người dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC