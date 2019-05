Công an Lệ Thủy làm rõ vụ 'đánh nữ sinh lớp 10, quay clip'

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, chiều tối 13.5, Công an H.Lệ Thủy vẫn đang làm việc, lấy lời khai đối với các nữ sinh đánh bạn

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 9.5, H.T.T.H (16 tuổi, ở xã Liên Thủy; đã bỏ học) cùng nữ sinh T.T.D (17 tuổi, học ở Trường THPT kỹ thuật Lệ Thủy) đến Trường THPT Nguyễn Chí Thanh gọi 3 nữ sinh, gồm: L.T.L, T.T.T.H và N.T.H (cùng học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) đến Trung tâm văn hóa huyện để “nói chuyện”.

Sau đó, H.T.T.H và T.T.D đã đánh nhóm nữ sinh trường Nguyễn Chí Thanh. L.T.L bị đánh thâm tím mặt mày, phải đi sơ cứu và nghỉ học ngày 10.5.

Khi phát hiện L.T.L nghỉ học, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tìm hiểu thông tin, xác minh sự việc và sau đó đã mời phụ huynh các nữ sinh đến làm việc; lãnh đạo nhà trường cũng động viên chia sẻ, về nhà thăm nom, cử bạn cùng lớp động viên L.T.L.

Vụ việc gây xôn xao khi clip quay cảnh đánh nữ sinh xuất hiện trên mạng xã hội. Clip do nhóm của H.T.T.H quay lại. Thông tin từ trường Nguyễn Chí Thanh, em L.T.L có hoàn cảnh gia đình khó khăn, em ở nhà một mình vì bố mất sớm, mẹ làm việc ở xa. Hiện L.T.L đã đi học trở lại bình thường. Tại cơ quan công an, H.T.T.H và T.T.D khai báo vụ việc chỉ do những mâu thuẫn bạn bè nhỏ nhặt.