Công an liên tiếp bắt, khởi tố các đối tượng cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng

Ngày 17.1, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Hoàng Vinh (43 tuổi, tạm trú xã Tân Hội, H.Đức Trọng), Nguyễn Minh Huy (44 tuổi), Giàng Ngọc Trọng (32 tuổi, cùng ngụ thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng) và Nguyễn Hồng Phi (23 tuổi, ngụ xã Ea Tul, H.Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản.

Công an H.Đức Trọng cho biết từ trình báo của bà H.T.T (51 tuổi, ngụ xã Tân Thành, HĐức Trọng) về việc bị Phi và Trọng đến nhà đòi nợ, cưỡng đoạt chiếc xe máy, trong đêm 14.1, Công an H Đức Trọng đã bắt giữ khẩn cấp Trọng, Phi cùng các hung khí, công cụ hỗ trợ mà hai người này sử dụng để đòi nợ bà T. Tại cơ quan công an, Phi và Trọng khai nhận làm thuê cho Nguyễn Minh Huy.

Công an H.Đức Trọng khám xét khẩn cấp nơi kinh doanh của Nguyễn Minh Huy, thu giữ 6 cuốn sổ thể hiện việc ghi nợ, thu tiền nợ, 1 thanh mã tấu, 2 máy vi tính xách tay, gần 100 loại giấy tờ CMND, hộ khẩu… thể hiện thông tin vay mượn.

Quá trình điều tra, công an phát hiện Huy còn thuê Võ Hoàng Vinh làm nhiệm vụ quản lý, ghi sổ sách thu nợ và thu tiền lãi, gốc từ những người vay tiền.

Kết quả điều tra xác định trong vòng 3 tháng cuối năm 2018, nhóm của Huy thực hiện được 375 kỳ vay, hoàn tất 275 giao dịch với tổng số tiền gốc cho vay trên 2,4 tỉ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng, còn 100 giao dịch đang thực hiện.

Cơ quan điều tra xác định, mức lãi suất Ngyễn Minh Huy cho vay là 182,5%/năm.