Công an nhiều tỉnh mật phục, bắt nhóm từ Hải Phòng vào miền Trung trộm 'hộp đen'

Ngày 4.11, Phòng CSHS (PC45, Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết tối 2.11, đoàn công tác do thượng tá Trần Hữu Sơn (Trưởng PC45, Công an Quảng Trị) dẫn đầu đã ra Hải Phòng thu hồi tang vật của vụ án, đưa về Quảng Trị phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 18.10, PC45 (Công an Quảng Trị) nhận tin báo về 2 vụ mất trộm có nhiều điểm tương đồng.

Cụ thể, tại xã Hải Phú (H.Hải Lăng), Công ty Thống Nhất Ninh Bình báo bị kẻ gian cạy cửa ca bin xe múc công trình, lấy đi 1 màn hình điều khiển, 1 hộp đen điều khiển và 1 bộ chia dầu thủy lực (trị giá khoảng 400 triệu đồng). Còn tại xưởng sửa chữa của 1 đơn vị quân đội (đóng P.3, TP.Đông Hà) cũng báo mất 1 màn hình điều khiển, 1 hộp đen điều khiển (trị giá hơn 200 triệu đồng) trên 1 chiếc xe múc đang sửa chữa tại đây.

Các thiết bị đã bị cắt trộm, chỉ chừa lại phần dây dợ loằng ngoằng trên các máy múc ẢNH: THANH LỘC



Tiếp đó, ngày 19.10, một vụ mất trộm tương tự cũng xảy ra tại ngã ba Hiền Lương (H.Vĩnh Linh). Cùng thời điểm, Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng thông tin tại địa bàn có 3 chiếc xe múc bị trộm cạy cửa, trộm đồ giá trị lớn như trên.

Nhận định trộm là một nhóm lưu động, nên PC45 (Công an Quảng Trị) đã lập tức xác lập chuyên án do đại tá Trần Xuân Vĩnh (Phó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo trực tiếp), phối hợp với Cục cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, vây bắt kẻ gian.

ẢNH: THANH LỘC Chiếc xe tải các nghi phạm dùng để di chuyển

Từ các manh mối, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BS 15C-048.13 có nhiều biểu hiện đáng ngờ, nên lực lượng công an đã lần ra chủ xe là Vũ Văn Lợi (trú xã Hùng Phong, H.An Dương, TP.Hải Phòng).

Tuy nhiên, khi tổ công tác của PC 45 (Công an Quảng Trị) ra Hải Phòng xác minh thì được biết ông Lợi đã bán xe cho người cháu có tên Vũ Văn Mạnh (33 tuổi, trú xã Tân Tiến, H.An Dương). Mạnh nghiện ma túy nặng, từng có 1 tiền án trộm cắp tài sản và tại thời điểm này đi đâu không rõ.

ẢNH: THANH LỘC Vũ Văn Mạnh khi vừa bị bắt



Khi tổ công tác của PC45 (Công an Quảng Trị) đang ở Hải Phòng thì nhận được tin xe tải BS 15C-04813 đang trở vào nam. Và chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thông tin tại địa bàn vừa xảy ra 4 vụ trộm trên 4 xe múc công trình.

Lập tức, lực lượng công an của nhiều tỉnh phối hợp, chặn bắt chiếc xe tải này trên nhiều tuyến đường. Đến 9 giờ sáng ngày 25.10, phát hiện chiếc xe tải này đậu tại 1 nhà nghỉ ở xã Lý Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình), nhà chức trách đã ập vào bắt giữ cùng tang vật là những màn hình điều khiển và hộp đen mới lấy trộm ở Hà Tĩnh. 2 thanh niên bị tạm giữ là Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vương (31 tuổi, cũng trú xã Tân Tiến).

ẢNH: THANH LỘC Phạm Văn Vương khi vừa bị bắt

Tại cơ quan điều tra, qua nhiều ngày đấu tranh, Mạnh và Vương bước đầu khai nhận đã thực hiện tổng cộng 10 vụ trộm trên các xe múc công trình (3 vụ ở Quảng Trị, 3 vụ ở Quảng Bình, 4 vụ ở Hà Tĩnh). Đáng nói, mặc dù giá trị của số thiết bị bị trộm ở cả 10 vụ lên tới khoảng 2 tỉ đồng nhưng cả hai khai nhận đi bán ở Hải Phòng với giá cực kỳ rẻ mạt.

Hiện, cơ quan CSĐT của các tỉnh liên quan đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.