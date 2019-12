Công an nổ súng bắt 13 nghi can hút cát lậu trên sông Đồng Nai

Chiều 27.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05 - Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đang làm việc với 13 nghi can liên quan vụ hút cát lậu trên sông Đồng Nai để xử lý theo quy định phát luật.

Rạng sáng cùng ngày, PC05 - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trên sông Đồng Nai (đoạn qua xã Long Hưng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có 3 chiếc ghe đang hút cát lậu nên truy bắt.

Phương tiện các nghi can sử dụng để hút cát lậu Ảnh: Lê Lâm Bị công an truy bắt, các nghi can trên ghe đã tìm cách nhấn chìm 2 chiếc ghe hút cát và nhảy xuống sông tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên cảnh cáo khống chế 13 nghi can.

Làm việc với công an, nghi can cầm đầu là Đào Minh Dương (35 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) khai nhận là chủ của 2 ghe hút cát, còn ghe chở cát là của ông Trần Văn Nhanh (40 tuổi, ngụ Long An). Thời điểm bị phát hiện bắt giữ, các nghi can đã hút được khoảng 10 m3 cát và đổ vào ghe ông Nhanh.

Dương khai nhận thêm đã tổ chúc hút cát lậu được một thời gian. Việc hút cát chủ yếu diễn ra vào ban đêm. Mỗi lần chỉ hút từ 1 đến 3 tiếng rồi "rút đi" để tránh bị công an phát hiện.

Mỗi m3 cát lậu hút lên Dương bán ngay cho các ghe vận chuyển với giá 120.000 đồng. Các nghi can được Dương thuê và trả tiền công mỗi đêm từ 150.000 đến 300.000 đồng.