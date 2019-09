Giám đốc thủy điện Trị An bác 'cáo buộc' xả lũ gây ngập nặng

Từ tối 18.9 đến sáng 19.9, khu vực ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) bị ngập nặng khiến 150 hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời. Ngoài ra, 190 ha ao nuôi cá cũng bị ngập nặng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Do tình hình nghiêm trọng nên trong sáng 19.9, Bí thư Huyện ủy H.Trảng Bom Phạm Xuân Hà đã có mặt tại đây để cùng lực lượng công an, quân đội, dân quân di dời dân và cứu tài sản.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 20.9, ông Phạm Xuân Hà cho biết do khu vực trên trũng nên thường hay bị ngập nước, nhưng đợt này là ngập nặng nhất, có nơi sâu hơn 1 m. “Nguyên nhân là do hồ Trị An , hồ Sông Mây nằm trên địa bàn xã lũ , cộng với mưa lớn khiến nước ở các con suối dâng cao, nước trong này không thoát ra được”, ông Phạm Xuân Hà nói.

Tuy nhiên Giám đốc Thủy điện Trị An phủ nhận nguyên nhân trên. Trả lời PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, Giám đốc Thủy điện Trị An Võ Tấn Nhẫn khẳng định: “Thủy điện Trị An xả lũ không ảnh hưởng gì đến địa bàn H.Trảng Bom, khu vực ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn) bị ngập là do hồ Sông Mây”.

Thông báo Thủy điện Trị An gửi đến các cơ quan liên quan về việc xả lũ Ảnh: Thủy điện Trị An

Trước khi xả lũ, Thủy điện Trị An có ra thông báo và gửi đến các vùng hạ du có thể bị ảnh hưởng như Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM biết và có phương án chuẩn bị.

Đối với Đồng Nai, Thủy điện Trị An gửi đến các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và TP.Biên Hòa, còn H.Trảng Bom không nằm trong danh sách.