Thủy điện Trị An tăng gấp ba lượng nước xả lũ

3/s lên 300 m3/s vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đến 9 ngày 19.9 công ty tăng lên 450.3/s. Theo thông báo của Công ty thủy điện Trị An phát đi vào sáng ngày 18.9, vào lúc 10 giờ cùng ngày mực nước hồ ở mức 61,1 m và đang gia tăng cao trình của hồ là 62 m. Để duy trì mực nước hồ theo quy định nhằm bảo vệ đập chứa, Công ty quyết định tăng mức xả lũ qua đập tràn từ từ 150 m/s lên 300 m/s vào lúc 15 giờ cùng ngày. Đến 9 ngày 19.9 công ty tăng lên 450.3/s.

Như vậy, cộng với lưu lượng nước qua tua bin là 850 m3/s, tổng cộng nước đổ về hạ lưu là 1.300 m3/s.

Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, các vùng hạ lưu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xả lũ là các địa phương nằm hai bên bờ thuộc địa bàn Tân Uyên, Dĩ An thuộc Bình Dương; các H.Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa, H.Nhơn Trạch, H.Long Thành thuộc Đồng Nai, thậm chí là Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

So với năm ngoái, thì năm nay nước về hồ Trị An trễ hơn. Năm 2018, Thủy điện Trị An xả lũ từ giữa tháng 8.