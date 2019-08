Công an nổ súng triệt phá trường gà, nhiều con bạc nhảy xuống sông thoát thân

Khoảng 15 giờ ngày 23.8, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Châu Thành ập vào khu đất trống ở ấp Long Thới, xã Long An, H.Châu Thành nổ súng trấn áp trường gà, bắt quả tang nhiều người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền