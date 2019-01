Công an nổ súng truy bắt 'cát tặc'

Ngày 23.1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 1 giờ 30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an H.Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức lực lượng bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua xã Hoằng Minh (H.Hoằng Hóa).