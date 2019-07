Công an nổ súng truy bắt 'cát tặc' trên sông Tiền giữa đêm mưa

Khoảng 22 giờ ngày 16.7, lực lượng công an và quân sự xã Bình Hòa Phước (H.Long Hồ, Vĩnh Long ) tuần tra trên sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ, phát hiện nhiều sà lan trọng tải lớn đang hút cát sông trái phép dưới trời mưa tầm tã. Nhìn thấy lực lượng công an tiến đến, người điều khiển các sà lan này nhanh chóng rút “vòi rồng”, nổ máy chạy theo nhiều hướng không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác.

Lúc này, lực lượng công an truy đuổi và buộc nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng sà lan vẫn cố tình bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi, công an đã bắt giữ được một sà lan sắt số hiệu BTr-6926 do Nguyễn Thành Thưởng (26 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Tân Thanh Bình, H.Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) điều khiển. Tại thời điểm lập biên bản, sà lan trên đã hút khoảng 37 m³ cát và tài công không xuất trình được các giấy tờ có liên quan. Tổ công tác đã yêu cầu tài công điều khiển sà lan về trụ sở tiếp tục làm việc.