Công an nói gì về vụ một 'sư thầy' tra tấn trẻ 11 tuổi ở Bình Thuận?

Trả lời PV Thanh Niên về thông tin “sư thầy” Thiện Lam đưa cháu bé vào phòng riêng để xâm hại tình dục , đại tá Lê Bá Thanh cho biết, đó chỉ mới là thông tin do mẹ cháu bé trình báo, được công an ghi nhận. “Hiện công an huyện vẫn đang thụ lý vụ việc để điều tra theo đúng quy định của pháp luật”, đại tá Lê Bá Thanh nói.