Công an phong tỏa tòa nhà trụ sở Công ty Alibaba tại Thủ Đức, TP.HCM

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khoảng hơn 14 giờ ngày 18.9, các đơn vị chức năng Bộ Công an đã có mặt tại trụ sở Công ty Alibaba đóng trên địa bàn Q.Thủ Đức, TP.HCM

Anh em chủ tịch công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị bắt

Tại hiện trường, các Cảnh sát cơ động đã phong tỏa chặt khu vực quanh tòa nhà. Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an P.Hiệp Bình Chánh, Công an Q.Thủ Đức đang phối hợp, hỗ trợ các lực lượng của Bộ Công an.

Nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cũng cho biết Bộ Công an đang triển khai các lệnh bắt bị can bên trong tòa nhà của Công ty Alibaba.

Nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết Bộ Công an đang thực hiện các lệnh bắt bị can tại trụ sở công ty Alibaba Ảnh: Công Nguyên

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Khách hàng giăng băng rôn đòi trả lại tiền trước trụ sở công ty Alibaba ngày 26.8.2019