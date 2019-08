Công an Q.1 TP.HCM đột kích nhà hàng Thiên Hương trên đường Trần Quang Khải

Ngày 18.8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.1 (TP.HCM) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ gồm: Đội CSĐTTP về Trật tự quản lý kinh tế, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.1 và Công an P.Tân Định bất ngờ kiểm tra một nhà hàng trên đường Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q.1), phát hiện nhiều sai phạm.

Thực hiện đợt truy quét các tụ điểm nhạy cảm, các nơi có nghi vấn sử dụng ma túy, khoảng 0 giờ ngày 18.8, Công an Q.1 bất ngờ kiểm tra nhà hàng Thiên Hương tại số 111 Trần Quang Khải (P.Tân Định, Q.1, TP.HCM). Tại 4 phòng trong nhà hàng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang đang ngồi với khách.

Hơn 20 người bị đưa về trụ sở công an để làm việc ẢNH: C.T.V

Tại đây, lực lượng chức năng đưa hơn 20 người (cả nam và nữ) trong đó có tiếp viên về trụ sở làm việc. Tổ công tác cũng lập biên bản nhà hàng Thiên Hương với nhiều lỗi vi phạm như: Hoạt động quá giờ quy định, kinh doanh karaoke không phép, tiếp viên ngồi với khách quá số lượng trong một phòng, nhà hàng không đảm bảo hệ thống PCCC.

Ngoài ra, qua kiểm tra nha nhanh, công an còn phát hiện 2 khách nam dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.HCM điều tra, làm rõ.