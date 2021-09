Công an Quảng Bình đánh sập 2 đường dây ma túy lớn trong nội địa

Ngày 30.9, Công an H.Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết đã phối hợp Công an H.Tuyên Hóa và một số phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình, đấu tranh thành công chuyên án mang bí số 921N.

Cụ thể, lúc 23 giờ đêm 29.9, tại tuyến đường Quốc lộ 12C, thuộc địa phận thôn Tiến Hóa (xã Hồng Hóa, H.Minh Hóa), lực lượng chức năng bắt quả tang Đinh Xuân Ngọc (35 tuổi, trú tại thôn Văn Hóa , xã Hồng Hóa, H.Minh Hóa) và thu giữ 4 viên ma túy, dạng thuốc tân dược.

Từ số ma túy ít ỏi này, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét chỗ ở của Ngọc và phát hiện 2 bánh heroin, 8.998 viên ma túy tổng hợp... Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 27.9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (Công an Quảng Bình) đã chủ trì phối hợp Công an H.Quảng Ninh, Công an H.Lệ Thủy cùng các đơn vị nghiệp vụ cũng phá một chuyên án ma túy lớn khác.

Biên và tang vật tại cơ quan công an HUỆ MINH

Vào khoảng 19 giờ ngày 27.9, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận thôn Thương Hậu (xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh), lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thanh Biên (33 tuổi, trú H.Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1.800 viên ma túy tổng hợp

Hùng tại cơ quan công an HUỆ MINH