Công an Quảng Bình truy nã 3 bị can vận chuyển gần 550 ký ma túy đá

Ngày 25.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Và A Lử (tên gọi khác: Vàng A Lử; 27 tuổi, ở xã Na Ư, H.Điện Biên, Điện Biên). A Lử bị khởi tố về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.