Công an Quảng Ninh truy bắt nghi can sát hại bố vợ và anh vợ

Sáng 5.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án mạng kinh hoàng kể trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 4.8, tại nhà các nạn nhân ở tổ 5, khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Theo điều tra ban đầu của công an và thông tin từ người dân, vào khoảng thời gian trên, đối tượng Hoàng Văn Sắt có to tiếng với bố vợ là ông Nông Văn S. (72 tuổi), chủ căn nhà trên. Thấy vậy, con trai ông S. là Nông Văn T. (42 tuổi) tiến lại can ngan. Tuy nhiên, một lúc sau người dân trong khu vực thấy trong nhà có nhiều tiếng động mạnh, tiếng người la hét, sau đó Hoàng Văn Sắt trên người dính đầy máu bỏ chạy. Tại hiện trường, người dân phát hiện bố con ông Nông Văn S. chết gục dưới đất.

Lực lượng chức năng đang thu thập chứng cứ tại hiện trường Ảnh T.C

Nhận được thông tin, Công an thành phố Uông Bí đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt nghi can Hoàng Văn Sắt.

Chị Nguyễn Thị Tình, một nhân chứng tại hiện trường, cho biết thời gian gần đây giữa Hoàng Văn Sắt và gia đình nhà vợ xảy ra mẫu thuẫn. Sắt cho rằng vợ đòi ly hôn để đến với người khác. Tối 4.8, nghi can này đến nhà vợ giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc đau lòng như trên.