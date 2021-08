Công an Quảng Trị kêu gọi tố giác 2 vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc với số tiền 'khủng'

Ngày 25.8, trung tá Kiều Đức Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đã ký văn bản thông báo kết quả điều tra mở rộng 2 vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra trên địa bàn Quảng Trị.

Cụ thể, ngày 13.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

Đến ngày 10.8, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can, trong đó có Tạ Việt Hùng (47 tuổi, trú P.3, TP.Đông Hà) và Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, 32 tuổi, trú P.1, TP.Đông Hà).

Ngày 24.8, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố thêm 18 bị can (đều trú tại TP.Đông Hà) cùng về tội “Đánh bạc”, trong đó bắt giam 6 bị can để điều tra. Tang vật thu giữ gồm 3 ô tô, 20 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan và bước đầu xác định các nghi can sử dụng hàng trăm tỉ đồng để đánh bạc.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, ngoài vụ án nêu trên, ngày 24.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trú tại TP.Đông Hà về tội “Đánh bạc” dưới hình thức cá cược số đề, bắt tạm giam 1 bị can để điều tra.

Tang vật thu giữ gồm 315 triệu đồng tiền mặt, 29 điện thoại di động, 1 iPad, 1 máy tính xách tay cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu CQĐT xác định các bị can sử dụng nhiều tỉ đồng để đánh bạc.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra 2 vụ án, làm rõ hành vi phạm tội khác của các bị can và tiến hành điều tra, truy bắt các nghi can liên quan.