Công an Sóc Trăng có nữ chiến sĩ nghĩa vụ đầu tiên từ trước đến nay

Chị Trân sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng . Trân có người cậu ruột là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, bà ngoại là Mẹ Việt Nam anh hùng. Chị Trân chia sẻ, bản thân từ nhỏ rất đam mê ngành công an. Do đó, Trân luôn có ước mơ sẽ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân.

Chị Trân đang hoàn thành hồ sơ đăng ký nhập ngũ ẢNH:TRẦN THANH PHONG

Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên sau khi học xong THPT, Trân không đăng ký thi vào ngành công an mà thi vào Trường Cao đẳng Y tế TP.Cần Thơ, chuyên ngành Dược học. Cuối năm 2020, thì tốt nghiệp, vừa nhận bằng tốt nghiệp tháng 1.2021.

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp, thay vì xin việc làm theo ngành đã học, Trân lại đăng ký tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự , gia nhập lực lượng công an như ước mơ từ nhỏ.

Chị Trân tâm sự: "Ban đầu khi biết em đăng ký đi nghĩa vụ công an, nhiều người trong gia đình em không vui vì con gái “chân yếu tay mềm”, trong khi môi trường công an, quân đội lại rất khó khăn, vất vả. Gia đình chỉ muốn em ở nhà, xin việc làm đúng chuyên môn đã học để lập thân, lập nghiệp nhưng em lại khát khao trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân nên em đã tìm mọi cách thuyết phục gia đình cho em thực hiện ước mơ của mình. Cuối cùng gia đình cũng đồng ý cho em tham gia nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng công an".

Chị Trân và mẹ ruột trước ngày lên đường nhập ngủ ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Trân chia sẻ ngoài ngành công an, chị có niềm đam mê với môn võ thuật Judo từ nhỏ. Năm 14 tuổi, Trân đã xa nhà lên TP.Sóc Trăng theo học ở Trung tâm huấn luyện của tỉnh, ăn ở tập thể, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt nên bây giờ khi tham gia vào lực lượng công an thì không có gì lo lắng cả.

Bà Trần Thị Hiền (mẹ ruột Trân), nói “Từ lúc nhỏ Trân đã thích ngành công an nhưng gia đình không đồng ý vì cháu là con gái, sợ cháu vất vả, khó khăn nhưng nay cháu tha thiết quá, năn nỉ quá nên cuối cùng gia đình cũng đồng ý...".

Được biết, trong thời gian tham gia lớp năng khiếu võ thuật Jodo của tỉnh Sóc Trăng, Trân đã có bảng thành tích đáng nể khi có bộ sưu tập đủ các loại huy chương: vàng, bạc, đồng trong các giải đấu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Nữ chiến sĩ nghĩa vụ công an đầu tiên của Sóc Trăng cho biết mình sẽ cố gắng phấn đấu "để phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân".