Công an Tây Ninh bắt quả tang chôn lấp rác thải y tế xuống suối

Vào lúc 10 giờ ngày 8.8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt quả tang ông Phan Tấn Dũng (33 tuổi, ngụ xã Trà Vong, H.Tân Biên) đang có hành vi chôn lấp rác thải y tế thông thường tại khu đất tổ 23, khu phố 2, P.1, TP.Tây Ninh.

Khu đất do ông Lê Gia Thành (37 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tây Ninh phát hiện trên thửa đất có chứa khoảng trên 100 bao rác thải y tế thông thường (bao bì nhựa đựng vỏ thuốc, vỏ vĩ thuốc ), mỗi bao chứa khoảng 40 kg.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 15 bao rác thải trong số đó đã được chôn lấp dưới lòng suối Vũng Trâu.

Tại cơ quan Công an, bước đầu ông Thành khai số rác thải trên là của ông Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) chở đến tập kết tại đất ông Thành. Sáng 8.8, khi ông Dũng đang thực hiện hành vi chôn lấp xuống lòng suối thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Trong khi đó, ban đầu, ông Dũng khai do được ông Thành hướng dẫn nên mới chôn lấp tại khu vực suối.